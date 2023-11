PlayStation Portal: che connessione serve per giocare bene e quanto dura la batteria?

Se avete letto la nostra recensione di PlayStation Portal, saprete che il dispositivo di Sony per il Remote Play ha dalla sua una serie di caratteristiche interessanti ma anche qualche limitazione tecnica e strutturale. Vediamo quanto dura la batteria di Portal e che connessione serve per giocare bene.

PlayStation Portal quanto dura la batteria?

Alessio Ferraiuolo ha avuto relativamente poco tempo a disposizione per una prova approfondita dal momento che PlayStation Portal è arrivato in studio solo pochi giorni prima della scadenza dell'embargo. Per questo "dare una stima della durata della batteria è difficile, possiamo però ipotizzare tra le 6 e le 8 ore di gioco con la batteria a pieno carico." Un dato da prendere per ora solo come riferimento, nei prossimi giorni approfondiremo meglio l'argomento con test diretti sul campo per avere riscontri più precisi.

Che connessione serve per giocare con PlayStation Portal?

Noi abbiamo utilizzato "connessione wireless a 5 Ghz sia per la console che per il Portal. Per la prova abbiamo utilizzato un sistema mesh eero 6+, collegato a un router FritzBox 6850 5G."

Risultato? "La qualità dello streaming è stata altalenante, in alcune occasioni funzionava perfettamente e con un input lag accettabile, in altre invece la compressione diventava più intensa, perdendo anche qualche frame di tanto in tanto." Utilizzando invece un cavo di rete per connettere la PS5 a Internet "la qualità dello streaming si è stabilizzata sul massimo livello e non abbiamo più sperimentato perdite di frame." Infine "con il 5G l'esperienza non è stata molto diversa rispetto a quella ottenibile in casa utilizzando solo connessioni senza fili, mentre invece scendendo al 4G la qualità è scesa molto."