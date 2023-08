PlayStation Portal costa 219.99 euro: ok il prezzo è giusto?

Sony ha annunciato il prezzo di PlayStation Portal: la console per giocare in Remote Play con PS5 ha un prezzo di 219.99 euro in Europa, con disponibilità prevista entro la fine dell'anno. Parlare di console non è corretto perché PlayStation Portal è principalmente un accessorio... ma il prezzo è giusto per un prodotto di questo tipo? Parliamone.

PlayStation Portal costa 199.99 dollari negli Stati Uniti, 29.980 yen in Giappone, 199.99 sterline in Gran Bretagna e 219.99 euro in Europa. Per questo prezzo ci portiamo a casa un controller (con gli stessi tasti del DualSense di PS5, tra cui grilletti meccanici e supporto al feedback aptico) equipaggiato con uno schermo LCD touch screen da 8 pollici con risoluzione massima 1080p/60 Hz. Niente display OLED, a differenza di quanto sperato inizialmente, anche se i rumor in questo caso hanno parlato chiaro sin dall'inizio. PlayStation Portal presenta poi un jack 3.5 mm per le cuffie ma ovviamente si possono usare cuffie Bluetooth di qualsiasi tipo, compresi i nuovi auricolari PlayStation Explore e le cuffie wireless PlayStation Pulse Elite.

Ma veniamo al prezzo, un dato che ovviamente ha scatenato subito polemiche e discussioni. Come detto in apertura, PlayStation Portal non è una PS5 portatile ma un accessorio per la console Sony come ad esempio il Backbone One PlayStation Edition, di suo venduto però ad un prezzo di listino più interessante di 119,99 euro (ma si può trovare a meno di 100 euro con qualche offerta), sebbene in questo caso non sia presente alcuno schermo. PlayStation Portal ha lo stesso prezzo degli auricolari Pulse Explore, in questo senso si nota un certo sbilanciamento che crea confusione tra i consumatori: Portal costa poco o le cuffie Pulse Explore costano troppo? Forse sarebbe stato più logico livellare i prezzi a 199.99 euro in entrambi i casi, ma in Europa purtroppo l'inflazione galoppa ed i costi di distribuzione sono sempre più alti.

E voi cosa ne pensate, i 219.99 euro di PlayStation Portal sono giustificati dalle sue caratteristiche oppure no? Gli analisti prevedono vita dura sul mercato per PlayStation Portal, con solo una piccola parte dei possessori di PS5 disposti ad acquistare questo accessorio.