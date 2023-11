PlayStation Portal: Digital Foundry la promuove con riserva per le potenzialità inespresse

Registrato il dato del sold out di PlayStation Portal al lancio (ma senza conoscerne i volumi effettivi di vendita), rimaniamo in orbita Sony per soffermarci sulle analisi condotte da Digital Foundry con una tech review che fa emergere le potenzialità inespresse del nuovo dispositivo per il Remote Play da PS5.

L'approfondimento curato dal team di giornalisti tech enthusiast va ad aggiungersi alle tante analisi che, in questi giorni, stanno accompagnano la commercializzazione del nuovo membro della famiglia di accessori e dispositivi PlayStation.

Come da tradizione, il collettivo di esperti legato a Eurogamer.net si sofferma sugli aspetti prettamente tecnologici e prestazionali del nuovo prodotto di Sony per evidenziarne i punti di forza e debolezza. Dal punto di vista strettamente tecnico, Digital Foundry si sente di poter promuovere l'hardware di PlayStation Portal ma di bocciarne le funzionalità.

Se da un lato, infatti, DF sottolinea la bontà (comunque già nota al grande pubblico) della dotazione hardware del DualSense da cui deriva il layout dei controller di Portal, dall'altro lato la tech review rimarca le grosse limitazioni di un sistema deputato a eseguire un solo compito, ovvero quello di connettersi a PlayStation 5 per effettuarne lo streaming da remoto dei giochi installati 'in locale'.

Anche nell'analisi di Digital Foundry, come nella nostra recensione di PlayStation Portal, emergono i problemi di stabilità del flusso video e di input lag che minano pesantemente l'esperienza d'uso del dispositivo in condizioni di rete non perfette. Le 'disomogeneità qualitative' ravvisate da DF vengono riprese anche nei giudizi sullo schermo LCD (ritenuto sufficiente e perfettamente in grado di svolgere il compito) e sulla connettività (fortemente penalizzata dall'assenza delle funzionalità cloud gaming e del supporto al Bluetooth per gli stessi dispositivi audio di Sony tra auricolari e cuffie).