Quanto è grande PlayStation Portal? Dimensioni a confronto con Switch, DualSense e Deck

Non bastasse il video unboxing di PlayStation Portal realizzato da Hobby Consolas, anche il creatore di contenuti ElAnalistaDeBits ci aiuta a familiarizzare con il nuovo dispositivo per il game streaming di Sony attraverso un'immagine che ne raffronta le dimensioni con quelle di Switch, ROG Ally, DualSense e Deck.

L'ormai celebre youtuber specializzatosi in video raffronti grafici e prestazionali si è affacciato su Twitter/X per condividere una foto che ritrae, appunto, PS Portal in compagnia di diversi altri dispositivi e accessori, dandoci così modo di ammirare le dimensioni effettive del nuovo arrivato nella famiglia PlayStation.

Grazie al suo display LCD da 8 pollici ed una scocca che integra un controller mutuato dal DualSense di PS5, PlayStation Portal vanta dimensioni davvero 'generose', specie se rapportate a quelle di Nintendo Switch, per un ingombro non troppo dissimile da quello di Steam Deck. ElAnalistaDeBits promette inoltre di pubblicare a breve una video analisi sulla connettività, sui materiali e sulle differenze più importanti con il controller di PS5 e altri dispositivi portatili.

Nell'attesa di ricevere maggiori dettagli sulle funzionalità e sulle tempistiche di lancio in Italia di PlayStation Portal, vi lasciamo all'immagine comparativa di ElAnalistaDeBits (potete ammirarla nel post in calce alla notizia) e ricordiamo agli appassionati di console portatili e dispositivi ibridi che Valve ha appena annunciato Steam Deck OLED. Se volete saperne di più su questo nuovo modello, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Steam Deck OLED tra prezzo, data d'uscita e specifiche.