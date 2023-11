PlayStation Portal: una limitazione software sembra rendere lo streaming meno fluido

A distanza di qualche giorno dall'arrivo di PlayStation Portal sugli scaffali, c'è chi ha analizzato il funzionamento del dispositivo al fine di evidenziare alcune problematiche relative alla connessione.

Un utente Reddit conosciuto con il nickname LongjumpingLaw4362 ha condiviso sul celebre portale una serie di dati relativi a PlayStation Portal e all'uso della connessione internet. Secondo l'utente, il dispositivo imporrebbe un limite di 7mbps e, sebbene vi siano dei picchi di 11mbps, il flusso di dati è soggetto a restrizioni e non è possibile sfruttare il massimo potenziale della connessione in uso. Tale problematica, che potrebbe essere stata implementata da Sony per chi vuole usufruire delle funzionalità di PlayStation Portal con i dati mobili, pare influire negativamente sull'esperienza di gioco di tanti utenti, che lamentano cali della qualità delle immagini e problemi di stuttering.

Sempre secondo i test dell'utente, questo problema riguarderebbe solo ed esclusivamente PlayStation Portal: utilizzando il client Chiaki per il Remote Play su Steam Deck, tali limitazioni sono inesistenti e la connessione va al massimo delle sue possibilità, con enormi benefici per lo streaming dei dati dalla console.

Al momento non ci sono dichiarazioni di Sony in merito alla questione e non è da escludere che in futuro possa arrivare un aggiornamento software che rimuova queste limitazioni (ammesso che sia possibile). Nel frattempo, vi ricordiamo che Digital Foundry ha promosso PlayStation portal con riserva per le potenzialità inespresse.