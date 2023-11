PlayStation Portal è tra noi: spacchettamento completo nel video unboxing

Manca ormai poco al lancio ufficiale di PlayStation Portal in Europa. Chi ci segue sarà certamente felice di sapere che in redazione è appena arrivato il nuovo gioiellino tecnologico di Sony: in attesa dei nostri filmati e articoli di approfondimento, eccovi il nostro video unboxing di PlayStation Portal.

Come descritto nelle scorse settimane da Sony Interactive Entertainment, il nuovo dispositivo che sta per entrare a far parte della famiglia PlayStation mutua il suo design dal form factor del controller DualSense.

PlayStation Portal riprende il pad ufficiale di PS5 anche nelle funzionalità più evolute, come il feedback aptico e i trigger adattivi, restituendo un 'feeling sensoriale' e un'esperienza di gioco del tutto rapportabili a quelli offerti dalla console Sony di ultima generazione.

Il video unboxing con il primo contatto con l'ultimo dispositivo di SIE pensato per il game streaming dei videogiochi PS5 ci permette di apprezzare nel dettaglio le rifiniture del dispositivo, le generose dimensioni dello schermo (un display LCD touchscreen da 8 pollici) e ovviamente le sensazioni restituite dall'apertura della confezione.

Per ogni altro approfondimento vi rimandiamo alle nostre analisi che accompagneranno il lancio di PlayStation Portal, previsto per il 13 novembre. Nel caso ve la foste persa, qui trovate anche un'immagine sulle dimensioni a confronto tra PlayStation Portal, Switch, DualSense e Deck.