PlayStation Portal non è un accessorio per Circana: sarà valutato come console

Nonostante le discussioni tra i giocatori che ne hanno accompagnato l'annuncio e il lancio sul mercato, al momento PlayStation Portal sta già ottenendo i primi successi. Ad esempio PS Portal sta vendendo meglio di Xbox Series X/S in Spagna piazzando circa 5700 unità. L'accessorio Sony sta andando bene. Ma è corretto definirlo così?

Stando infatti a un post su Twitter/X ora cancellato (ma reperibile su ResetERA), l'analista Mat Piscatella di Circana ha dichiarato che dalla sua azienda "PlayStation Portal verrà calcolato come una nuova piattaforma hardware, con le sue vendite incluse nel totale hardware su richiesta del produttore". Nota in precedenza come NPD, Circana è un'azienda che tiene traccia delle vendite software e hardware videoludiche sul suolo statunitense e, stando alle parole di Piscatella, sembra che sia stata Sony in persona a chiedere al gruppo di contare le vendite di PS Portal nel totale hardware, non valutandolo dunque come un accessorio per PlayStation 5 come può essere ad esempio il controller DualSense.

Non sono chiari i motivi per cui il colosso nipponico abbia fatto questa specifica richiesta a Circana, ma a questo punto non resta che vedere se il dispositivo verrà a tutti gli effetti considerato d'ora in avanti come una console a parte o se invece ci saranno ulteriori cambiamenti in tal senso. Intanto PlayStation Portal è andata già in sold out e gli scalper si sono subito approfittati della situazione.