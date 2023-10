PlayStation Portal non è rivale di Nintendo Switch e Steam Deck, dice Sony

Si avvicina a grandi passi l'uscita di PlayStation Portal, il dispositivo che permetterà agli utenti di giocare i titoli PlayStation 5 da remoto. Ma nonostante la natura portatile della periferica, Sony assicura che non si tratta affatto di un concorrente di Nintendo Switch e Steam Deck.

A dirlo è Eric Lempel, Senior vice president e Head of global marketing, sales & business operations di PlayStation, nel corso di un'intervista con la BBC dove ha parlato anche di PlayStation Portal assicurando che si tratta di "una proposta diversa e davvero unica per il pubblico PlayStation". PlayStation Portal è dunque da intendersi come un'alternativa al tipico modo di giocare su PS5, ma Sony non l'ha mai concepita come una concorrente della console ibrida Nintendo o della piattaforma Valve. Lempel ha inoltre sottolineato che per funzionare il dispositivo deve essere necessariamente affiancato a una PS5, altro dettaglio che lo differenzia in maniera netta dagli altri sistemi.

Il dirigente Sony ha poi ricordato che PlayStation Portal non è compatibili con i servizi cloud streaming di PS5 in quanto riconosce unicamente il segnale di una PS5 in funzione. Ha poi concluso sulla questione affermando che la periferica può essere vantaggiosa per chi vuole giocare in un'altra stanza oppure sdraiato sul divano mentre altri guardano la TV. PS Portal può anche essere usata fuori casa, a patto parò che la connessione Internet sia sufficientemente forte per consentirlo.