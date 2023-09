PlayStation Portal, la piattaforma Sony è già un successo: preorder sold out in Giappone

Mentre il mondo è impaziente maggiori dettagli su quanto realizzato da PlayStation con il suo ultimo e discusso progetto, complice le poche informazioni al di là del costo di 219,99 euro per PlayStation Portal, dal Giappone giungono importanti informazioni relative alla prossima periferica targata Sony: PlayStation Portal è già un successo.

Secondo quanto riferito nelle ultime ore dall'account Twitter/X di Genki_JPN, PlayStation Portal è sold out. Nel corso della giornata di oggi Sony ha aperto i preordini per la propria macchina da gaming, contestualmente a quanto fatto anche in Italia grazie alle prenotazioni di PlayStation Portal via PlayStation Direct. Tuttavia, le scorte messe a disposizione dalla casa di Tokyo non sono state di per sé sufficienti a soddisfare i desideri di tutti i videogiocatori.

Secondo le informazioni riportate dalla fonte sopracitata, tutti gli store fisici e online giapponesi hanno esaurito le scorte di PlayStation Portal. Si tratta di una notizia importante per Sony ed il marchio PlayStation, il quale sembra aver fatto nuovamente breccia nel cuore dell'utenza nipponica grazie ad una periferica che promette una "nuova" e comoda esperienza ludica via riproduzione da remoto comodamente da casa. Voi avete preordinato PlayStation Portal, o siete tra gli utenti che non hanno più potuto effettuare l'acquisto anticipato della propria periferica?