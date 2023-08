PlayStation Portal: si potrà giocare a Starfield con Xbox Cloud Gaming?

Stando a quanto sostenuto dai giornalisti di WindowsCentral, in linea puramente teorica le funzionalità e le caratteristiche hardware di PlayStation Portal dovrebbero consentire al 'lettore remoto' di PlayStation 5 di eseguire Starfield e tutti i giochi del catalogo di Xbox Cloud Gaming.

L'ipotesi caldeggiata dalla redazione di WindowsCentral si riallaccia alle anticipazioni e alle immagini leak di Project Q trapelate in rete nelle scorse settimane: gli scatti e le registrazioni rimbalzate sui social e sui forum di settore suggeriscono che i progettisti di Sony abbiano dato forma all'interfaccia e al software di PlayStation Portal partendo da un sistema operativo basato su Android.

Similarmente agli smartphone, ai tablet e alle console portatili basate su Android, quindi, anche PlayStation Portal dovrebbe essere perfettamente in grado di avviare videogiochi in streaming utilizzando app come quella di Xbox Cloud Gaming, al netto delle limitazioni imposte da Sony.

Se le ipotesi sull'adozione da parte dei progettisti Sony di un sistema operativo basato su Android dovessero risultare corrette, a detta dei giornalisti di WindowsCentral gli acquirenti più 'smaliziati' di PS Portal potrebbero effettuare il sideload di applicazioni Android come quella di Xbox Cloud Gaming o utilizzare dei browser web esterni al sistema PlayStation per accedere in remoto a Starfield e alle centinaia di videogiochi del servizio in abbonamento 'su nuvola' di Microsoft.

Si tratterebbe di un colpo di scena davvero impensabile, se ripensiamo agli accesi dibattiti sui motivi del mancato approdo in multipiattaforma della space opera di Bethesda e alle folli petizioni su Starfield in esclusiva PlayStation 5.