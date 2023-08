PlayStation Portal quando esce in Italia, quanto costa e che schermo monta?

Nelle scorse ore Sony ha tolto i veli a PlayStation Project Q, il dispositivo per il Remote Play annunciato lo scorso mese di maggio ha adesso un nome ufficiale e si chiama PlayStation Portal (o PlayStation Portal Remote Play): ecco cosa sappiamo sulla data di lancio, sul prezzo e sulle caratteristiche.

Quando esce PlayStation Portal

La data di uscita al momento è fissata entro la fine del 2023, una finestra di lancio piuttosto generica ma Sony non si è sbottonata, limitandosi a sottolineare come il dispositivo uscirà in tempo per la fine dell'anno. Idealmente quindi possiamo aspettarci un debutto nei negozi tra settembre e novembre, in tempo per gli acquisti di Natale.

Quanto costa PlayStation Portal

Che schermo ha PlayStation Portal?

PlayStation Portal ha un prezzo di listino di 199.99 dollari negli Stati Uniti, 29.980 yen in Giappone, 199.99 sterline nel Regno Unito eIl contenuto della confezione non è stato reso noto dunque non sappiamo se oltre al dispositivo saranno presenti altri contenuti come accessori e/o bonus digitali da riscattare.

Per quanto riguarda il display di PlayStation Portal, Sony ha svelato che il dispositivo verrà equipaggiato con un pannello LCD touch screen da 8 pollici capace di supportare una risoluzione massima di 1080p a 60 Hz. Non ci sono dettagli riguardo luminosità e altri parametri dello schermo, ne sapremo sicuramente di più in prossimità del lancio. Ricordiamo, infine, che PlayStation Portal non è una PS5 portatile ma un device che permette di giocare in Remote Play ai giochi per PlayStation 5, in ogni caso bisognerà comunque possedere la console casalinga in quanto Portal non funziona come console indipendente.