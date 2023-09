PlayStation Portal Remote Player: aperti i preordini su Amazon Italia

PlayStation Portal Remote Player è la nuova periferica di Sony che permette il gioco in streaming dalla PS5, annunciata il 23 maggio 2023 ed in uscita il 15 novembre sempre di quest'anno, scopriamore le caratteristiche tecniche ed il prezzo in preordine su Amazon.

Tra le principali caratteristiche della nuova periferica di Sony troviamo uno schermo LCD HD da 8 pollici e tutti i pulsanti e le funzioni del DualSense, permette il gioco in riproduzione remota dalla console PS5. Ci consente quindi di accedere ai giochi nella console PS5 tramite la rete Wi-Fi, è in grado di riprodurre i giochi con una risoluzione fino a 1080p a 60 fps.

PlayStation Portal Remote Player è preordinabile su Amazon Italia al prezzo di 219,99 euro con spedizione gratuita e garanzia di 2 anni per qualsiasi problema, clicca qui per preordinarla su Amazon.

PlayStation Portal Remote Player può essere utilizzata con qualsiasi rete Wi-Fi, non solo quella domestica, Sony consiglia una velocità minima di 5 Mbps, con 15 Mbps l'esperienza di gioco è ottimale. Non è necessario un abbonamento PlayStation Plus per giocare in remoto, sarà invece obbligatorio per giocare a quel titolo in multiplayer. Una volta accesa, la TV a cui è collegata la console PS5 può essere utilizzata anche da un'altra persona per vedere altro, come per esempio un film o una serie TV, ovviamente la console PS5 non può essere utilizzata per giocare ad altri giochi mente è in funzione la riproduzione remota.