PlayStation Portal va a ruba: le nuove scorte arrivano a inizio dicembre, negli USA

Nonostante aleggiasse dello scetticismo tra una certa fetta dell'utenza, PlayStation Portal si è rivelato un vero successo per Sony, e l'accessorio dedicato a PlayStation 5 è andato a ruba nelle prime settimane dal lancio sul mercato.

Tanto ricercato è il device per il gaming "portatile" di Sony, che le scorte si sono volatilizzate nel giro di pochissimo tempo. Un segno, forse, di come un successo tanto grande non fosse stato previsto nemmeno dalla compagnia nipponica.

Considerata la domanda particolarmente alta, i giocatori saranno certamente felici di sapere che PlayStation Portal tornerà a breve nei negozi, quantomeno negli USA. Le pagine del PlayStation Direct statunitense, infatti, hanno segnalato che ad "inizio dicembre" le scorte del device torneranno ad essere disponibili e acquistabili tramite il negozio online di Sony. Al momento la segnalazione giunge esclusivamente dagli USA, ma la speranza è che le scorte arrivino presto anche in Europa, considerando anche l'avvicinarsi del periodo natalizio. Certamente sarà interesse di Sony farsi trovare pronta in un periodo dell'anno così importante, dunque vi invitiamoa a continuare a seguirci per non perdervi eventuali aggiornamenti.

Nel frattempo, è arrivato il giudizio tecnico di Digital Foundry relativo a PlayStation Portal, un dispositivo che i tech enthusiast hanno promosso ma con riserva, considerando le potenzialità inespresse della piattaforma.