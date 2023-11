PlayStation Portal è sold out e gli scalper ne stanno già approfittando

PlayStation Portal ha diviso l'utenza e le dichiarazioni di Sony, che ha ammesso di non aspettarsi alcun profitto dalla sua commercializzazione, non sembrano migliorare la percezione del prodotto, eppure la richiesta non manca affatto, visto che il dispositivo è già finito sold out in alcune parti del mondo.

Nel momento in cui vi scriviamo, su PlayStation Direct Italia PlayStation Portal può tranquillamente essere acquistata al prezzo di listino di 219,99 euro, tuttavia la console per lo streaming casalingo da PS5 - lanciata sul mercato ieri 15 novembre - risulta essere indisponibile in alcune parti del mondo come Regno Unito, Francia e Stati Uniti d'America.

Prevedibilmente, gli scalper hanno già cominciato ad approfittarne provando a rivendere i dispositivi sui quali sono riusciti a mettere le mani (strappandoli dai giocatori realmente interessati) a prezzi ben più alti di quello ufficiale. Stando a quanto rilevato dai nostri colleghi di PlayStation Universe, sui marketplace online è possibile trovare Portal a 299,99 dollari, 309,99 dollari o addirittura 329,99 dollari, quando invece in USA il prezzo di listino si assesta a 299,99 dollari. In UK qualcuno si è persino azzardato a piazzarla a 1.325 sterline!

Alla vigilia in pochi si aspettavano uno scenario del genere, dal momento che stiamo parlando di un "semplice" riproduttore remoto che nella nostra recensione di PlayStation Portal abbiamo invitato a non definire console, ma è evidente che il marchio PlayStation è molto forte in questo particolare momento storico. Certo, per fare un discorso più preciso bisognerebbe conoscere anche quante unità sono state effettivamente immesse sul mercato al lancio, ma al momento non possediamo dati del genere.