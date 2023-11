PlayStation Portal: Sony dichiara che non è stata progettata per generare profitti

Dopo aver spiegato perché PlayStation Portal non si può giocare in cloud senza PS5, Sony è tornata a parlare del dispositivo portatile per il remote-play, precisando che PlayStation Portal non è stata progettata per generare profitti.

Alla base della nascita di PlayStation Portal, afferma l'azienda giapponese, ci sarebbe infatti un altro obiettivo: aumentare il tempo di coinvolgimento su PlayStation 5. A rivelarlo nel corso di un'intervista ad AV Watch è il Vicepresidente Senior di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino.

"Piuttosto che la redditività, vogliamo aumentare la quantità di tempo in cui si può giocare con PS5. Se si può giocare ovunque, penso che alcune persone passeranno sicuramente più tempo a giocare", ha dichiarato.

Il dispositivo, come già affermato in passato da Sony, è pensato per i videogiocatori che non possono o non vogliono stare davanti allo schermo della TV ogni volta che vogliono giocare a un videogioco. PlayStation Portal dà loro la possibilità di connettersi alla propria PS5 per giocare senza la necessità di trovarsi in una posizione specifica.

Dotata di uno schermo da 8 pollici e di controlli che replicano quelli del DualSense, PlayStation Portal è pensata per il Remote Play ed è disponibile dal 15 novembre 2023 in Italia. Per maggiori approfondimenti al riguardo, vi rimandiamo alla nostra recensione di PlayStation Portal.