PlayStation Portal: Sony ci lavorava dal 2015 ed era pensata per PS4, rivela un brevetto

PlayStation Portal è l'oggetto del desiderio di molti giocatori, ma la "console portatile" di Sony è già andata in sold-out. Nell'attesa di un suo restock, emergono dettagli interessanti riguardanti la piattaforma, apparentemente in lavorazione presso Sony da diversi anni.

Un vecchio brevetto, risalente addirittura al 2015, mostrava il concept di una ipotetica PlayStation portatile, che all'epoca in tanti avevano accostato a Nintendo Switch. Il documento mostra un design decisamente vicino a quello che poi è diventato PlayStation Portable, ma presenta una differenza sostanziale: alle estremità dello schermo troviamo le impugnature del DualShock 4.

Risulta evidente, quindi, come Sony avesse inizialmente pensato ad una periferica hardware che andasse ad affiancare PlayStation 4. Proseguendo i lavori su PlayStation Portable nel corso degli anni, la compagnia nipponica ha infine deciso di riadattare il concept della piattaforma handheld alle funzionalità e al design estetico di PlayStation 5, con la versione finale che presenta uno schermo sovrapposto al DualSense dell'ammiraglia di Sony.

Nel 2017, quando il brevetto emerse in rete, in tanti credevano che Sony stesse pensando ad una piattaforma che potesse competere con Nintendo Switch, ma sappiamo ormai bene come il dispositivo per il Remote Play di PS5 abbia una finalità piuttosto diversa rispetto alla console ibrida della casa di Kyoto. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di PlayStation Portal.