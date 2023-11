PlayStation Portal: Sony spiega perché non si può giocare in cloud senza PS5

Nel corso di un'intervista ai microfoni di AV Watch, una nota rivista nipponica, Sony ha svelato i motivi per cui la nuova PlayStation Portal non gode del supporto al cloud streaming.

Hideaki Nishino, che ricopre il ruolo di senior vice president of platform experience presso Sony Interactive Entertainment, ha parlato della mancanza di questa feature che potrebbe rendere felici molti dei possessori del dispositivo e spingerne altri all'acquisto. Secondo Nishino, PlayStation Portal non implementa il supporto al cloud streaming per via del fatto che i server sono collocati in un'area diversa rispetto a quelli del Remote Play e ciò comporta alcune limitazioni dal punto di vista tecnico.

Attenzione però, perché ciò non impedisce all'azienda giapponese di aggiornare in futuro il software del dispositivo e renderlo compatibile con questa funzionalità. Pare infatti che l'intenzione sia quella, ma ciò accadrà solamente quando i tecnici Sony avranno la certezza che tutto possa funzionare perfettamente.

Per chi non lo sapesse, al momento il dispositivo supporta esclusivamente il Remote Play e richiede una PlayStation 5 in funzione che trasmetta le immagini. Se mai il cloud gaming dovesse arrivare, i giocatori potranno giocare anche senza una PS5 accesa, utilizzando la sola connessione del dispositivo ad internet.

