PlayStation Portal: in Spagna vende meglio di Xbox Series X|S e si avvicina a Switch

Avrà anche attirato le perplessità di parte dell'utenza, ma PlayStation Portal si è reso protagonista di un debutto formidabile, anche in Spagna. Il device per il Remote Play di PS5 è già sold-out in diversi paesi, ed in terra iberica è riuscito a superare in classifica Xbox Series X|S e ad avvicinarsi a Nintendo Switch.

Nel corso della settimana che va dal 13 al 19 novembre, PlayStation Portal è riuscito a totalizzare circa 5.700 unità vendute sul mercato spagnolo, una cifra che supera le 2.000 unità circa piazzate da Xbox Series X|S. Un risultato decisamente soddisfacente per Sony, che avvicina il device persino ai numeri di Nintendo Switch. Di seguito vi riportiamo le vendite hardware dell'ultima settimana in Spagna:

PS5 - 32.000

Switch - 6.000

PlayStation Portal - 5.700

Xbox - 2.000

Così come in UK, anche in Spagna l'utenza console è prevalentemente orientata verso il mondo PlayStation, dunque una partenza positiva per PlayStation Portal non sorprende più di tanto. Sicuramente fa un certo effetto osservare che la piattaforma "portatile" di Sony sia persino riuscita ad imporsi su Xbox Series X|S, che stanno facendo una certa fatica in Europa, e a sfiorare le cifre di Nintendo Switch.

Dando un'occhiata ad un brevetto risalente al 2015, sembra proprio che Sony avesse inizialmente pensato di affiancare PlayStation Portal a PS4.