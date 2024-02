PlayStation Portal supera le aspettative di Sony, ma non sappiamo quanto abbia venduto

Quanto ha venduto PlayStation Portal? Sony non ha diffuso dati in merito ma il VP della divisione Product Management di Sony Interactive Entertainment America ci rivela qualche dettaglio interessante a riguardo.

Stando a quanto dichiarato da Hiromi Wakai, Sony sarebbe soddisfatta dell'accoglienza riservata a PlayStation Portal: "non abbiamo numeri da condividere con il pubblico o con la stampa ma posso dirvi che la richiesta di Portal ha superato le aspettative iniziali di Sony."

Dunque nessun dato ufficiale ma sembra che la stessa Sony sia rimasta sorpresa dai primi riscontri di vendita, con PlayStation Portal che è diventata la quarta console più venduta negli USA a novembre 2023.

Sony ha espressamente richiesto alle società che analizzano le vendite di considerare PlayStation Portal una console e non un accessorio, per questo Circana (ex NPD Group) ha aggiunto le vendite di Portal alle vendite complessive di console negli Stati Uniti dallo scorso novembre, mese di debutto sul mercato di questo prodotto. Non è chiaro quante unità siano state effettivamente distribuite ai rivenditori ma le prime settimane di lancio sembrano essere state piuttosto positive a livello commerciale.

A proposito del dispositivi di Sony per il Remote Play, nei giorni scorsi un ingegnere di Google ha hackerato PlayStation Portal riuscendo a farci girare l'emulatore PSP.