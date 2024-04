PlayStation Portal: l'ultimo update mette il turbo allo streaming dei giochi PS5

Sulle ali dell'entusiasmo per le ottime vendite di PlayStation Portal, Sony ha lanciato un nuovo aggiornamento che, stando alle segnalazioni della community, avrebbe migliorato sensibilmente le funzionalità e la responsività del dispositivo portatile per lo streaming dei videogiochi PS5.

Sulla scorta delle indicazioni offerte sui social da diversi possessori di PS Portal scopriamo infatti che l'aggiornamento in questione avrebbe potenziato sia la qualità del flusso video che il bitrate, a tutto vantaggio del gameplay (in ragione del minore input lag percepito) e della bontà grafica restituita dallo schermo del dispositivo per il game streaming.

Le note che accompagnano la patch 2.0.6 di PlayStation Portal in rollout da oggi martedì 2 aprile, ad ogni modo, si limitano a indicare delle generalizzate 'migliorie per prestazioni di sistema e stabilità', di conseguenza è bene non lasciarsi prendere da eccessivi entusiasmi e attendere un riscontro ufficiale alle anticipazioni della community sugli evidenti benefici apportati al gameplay e alla qualità video.

In attesa di un chiarimento da parte di Sony, fateci sapere con un commento se anche voi state notando delle sensibili migliorie nell'esperienza di gioco offerta dalla 'non-console' per lo streaming da PS5. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di PlayStation Portal.

