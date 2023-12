PlayStation Portal parte bene negli USA: quarta console più venduta a novembre

Nonostante lo scetticismo iniziale, il lancio di PlayStation Portal sembra essere andato piuttosto bene negli Stati Uniti, con Portal che a novembre raggiunge il quarto posto tra le console più vendute in Nord America, e questo nonostante le scarse scorte disponibili.

Le scorte di PlayStation Portal sono andate a ruba non solo negli Stati Uniti ma anche in Giappone ed Europa: addirittura in Spagna ha venduto più di Xbox Series X/S nella settimana di lancio, avvicinandosi ai numeri di Nintendo Switch.

Un bel risultato dunque per questo nuovo accessorio della vasta famiglia PlayStation 5 (un vero ecosistema in continua espansione) che ha fatto il suo debutto insieme a PS5 Slim a metà novembre. Tra l'altro, Sony ha chiesto a Circana di tracciare le vendite di Portal come console e non come accessorio, per questo il device è la quarta console più venduta a novembre negli Stati Uniti dietro a PlayStation 5 (prima), Xbox Series X/S (seconda) e Nintendo Switch (terza).

PlayStation Portal non è stata pensata per generare profitti, dichiara Sony, il dispositivo ha come obiettivo quello di aumentare il coinvolgimento dei giocatori con PlayStation 5, permettendo così di giocare in mobilità via Remote Play in ogni angolo della casa. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di PlayStation Portal.