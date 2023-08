PlayStation Portal: un video mostra in azione la PS5 portatile per il remote play

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Sony ha da poco svelato il prezzo e le caratteristiche hardware della sua PlayStation Portal, la console per il remote play che fino a qualche tempo fa era conosciuta con il suo nome in codice, ossia Project Q. Grazie ad una serie di video spuntati in rete, ora possiamo vederla anche in movimento.

Il noto portale IGN USA ha infatti provato in esclusiva il dispositivo del colosso nipponico, mostrandone in video il funzionamento. Come possiamo vedere, si tratta a tutti gli effetti di una console portatile che però manca dell'hardware per far girare i giochi: PlayStation Portal non può funzionare se non è collegata tramite internet ad una PlayStation 5. Il risultato è quindi identico a quello che si ottiene con l'attuale applicazione per il Remote Play disponibile su tablet e smartphone, sebbene risulti tutto più comodo per via dell'ergonomia del dispositivo e della sua praticità d'uso.

Il filmato permette anche di apprezzare la qualità del display che, sebbene sia un normale LCD con supporto massimo ai 1080p a 60Hz, sembra proporre colori vividi e permette di avere un'esperienza di tutto rispetto in portatilità.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le ultime novità sia su PlayStation Link che sulle cuffie Pulse Elite e Pulse Explore.