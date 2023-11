PlayStation Portal: primo video unboxing per il dispositivo Sony in uscita a breve

A pochi giorni dall'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi, PlayStation Portal sembra essere già finita tra le mani di qualche appassionato, che ha colto l'occasione per registrarsi durante la fase di unboxing.

Il video in questione mostra l'intera procedura relativa all'apertura del dispositivo, la cui confezione è davvero minimal. Una volta aperta la scatola, infatti, al suo interno si possono trovare i classici manuali con le istruzioni, un cavetto USB-C/USB-C per la ricarica (senza l'alimentatore) e PlayStation Portal.

Com'è giusto che sia, l'autore del video dedica molta attenzione alla console portatile, che è inizialmente protetta da una pellicola bianca che evita eventuali danni allo schermo durante il trasporto. Dopo uno showcase dei vari tasti, possiamo anche vedere un confronto diretto tra le dimensioni di PlayStation Portal e quelle di un DualSense e uno Steam Deck.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Portal funziona esclusivamente tramite Remote Play e, di conseguenza, non è possibile giocare a meno che la vostra PlayStation 5 non sia accesa per trasmettere le immagini in streaming al dispositivo portatile.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che PlayStation Portal è già sold out in Giappone, ancor prima del suo arrivo nei negozi.