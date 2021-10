PlayStation presenta Conquista il Trono, la nuova iniziativa per la community!

Sony lancia la nuova iniziative Conquista il Trono dedicata alla community PlayStation. Organizzata come una vera e propria competizione globale, Conquista il Trono richiede di completare una serie di obiettivi e missioni per avanzare nella classifica, in palio tanti premi per i più abili.

La prima cosa da fare è registrarsi con il proprio PS ID sul sito di PlayStation, le registrazioni resteranno aperte fino al 16 novembre, il contest è valido anche in Italia dunque potete già iscrivervi per partecipare. Conquista il Trono chiama i giocatori a partecipare a una celebrazione speciale... a tema scacchi. Giocando insieme i giocatori possono raggiungere la Torre del Re con l'obiettivo di irrompere nella sala del Trono, tra le ricompense al raggiungimento degli obiettivi della community troviamo anche avatar PSN e un tema PS4 esclusivo.



Il periodo di registrazione resterà aperto fino alla fine del secondo livello. La prima parte della competizione terminerà quando la community avrà completato tutti e tre i livelli conquistando il trono o comunque entro e non oltre il 16 novembre. Conquista il trono è composto da tre livelli, il primo dei quali inizierà martedì 2 novembre. Durante la fase due i giocatori potranno anche mettere a frutto le proprie conoscenze rispondendo a domande a tema sul mondo PlayStation, con ricchi premi in palio tra cui una console PS5, cuffie Wireless Pulse 3D e gift card da 100 euro per il PlayStation Store, oltre ad abbonamenti annuali a PlayStation Plus e Now.



Ma come fare per accumulare preziosi punti? Ecco la tabella delle attività, che include giocare su PS4 e PS5, utilizzare la funzione Condividi e sbloccare Trofei.

Giocare a qualsiasi gioco - 10 punti

Giocare ad un gioco a scelta insieme ad un altro partecipante - 15 punti

Usare la funzione Condividi - 5 punti

Trofeo di Bronzo - 5 punti

Trofeo Argento - 10 punti

Trofeo Oro - 20 punti

Sbloccare cinque trofei in un singolo gioco - 25 punti

Il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo, di seguito i livelli che è possibile raggiungere giocando con la community e le relative ricompense:



– Raggiungere la Torre del Re: accumulare un totale di 25 milioni di punti. Al via il due novembre, due esclusivi avatar PSN come ricompensa.– Accedere alle Stanze interne: accumulare un totale di 100 milioni di punti: cinque esclusivi avatar PSN come ricompensa, il Livello 2 inizierà quando verrà raggiunto l'obiettivo della Fase 1.– Irrompere nella Sala del trono: accumulare un totale di 160 milioni di punti, un tema dinamico per PS4 e Tre avatar PSN esclusivi come ricompense. Al via una volta completata la Fase 2.