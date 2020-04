PlayStation presenta Play4Share: scatta e condividi i tuoi migliori screenshot!

PlayStation presenta la nuova iniziativa Play4Share (Play and Share), un nuovo viaggio che permetterà alla community italiana di mostrare il proprio talento scattando e condividendo screenshot in-game.

Ogni mese verrà proposto un tema specifico dedicato ad un gioco particolare, alla fine del mese verranno scelte le foto migliori le quali troveranno spazio sui canali ufficiali di PlayStation Italia. Il mese di aprile è dedicato a Death Stranding, introdotto con queste parole: "tra una consegna e l’altra per la Bridges Company, fermatevi un attimo a scrutare l’orizzonte in cerca della scena ideale da immortalare." Avete tempo fino al 30 aprile 2020 per condividere i vostri screenshot sui principali social network utilizzando l'hashtag #Play4Share, ricordatevi quindi di aggiungerlo ad ogni vostra foto pubblicata.

Ricordiamo che Death Stranding integra ora anche il Photo Mode, per attivarlo dovrete però necessariamente aggiornare il gioco all'ultima versione disponibile, la patch diffusa a fine marzo integra la modalità foto tanto richiesta dalla community. Vi auguriamo Buon divertimento, anche noi di Everyeye.it siamo curiosi di vedere i vostri migliori scatti tratti dal gioco di Hideo Kojima!