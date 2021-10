PS5: PlayStation Presents, nuovo evento questa settimana con Elden Ring e Horizon 2

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato un nuovo show della serie Play! Play! Play! in programma sabato 16 ottobre alle 20:00 ora locale, le 13:00 in Italia. Cosa vedremo durante questa conferenza?

Tre i protagonisti principali dell'evento: Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline, Elden Ring e Horizon Forbidden West. Nel primo caso verrà mostrato il gameplay in azione per la prima volta mentre per quanto riguarda gli altri due titoli, YouTuber giapponesi come Dennou Shojo Siro e Hatsune Matsushima commenteranno trailer e informazioni già note, non dovrebbero esserci quindi nuovi reveal.

Ci sarà poi spazio anche per altri titoli come Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (PS5, PS4), Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles (PS5, PS4), Genshin Impact (PS5, PS4), Knives Out Extreme (PS5, PS4), Call of Duty Vanguard (PS5, PS4) e Earth Defense Force 6 (PS5, PS4).

Si tratta del secondo appuntamento con lo showcase Play! Play! Play!, il primo è andato in onda a marzo, incentrato su Final Fantasy VII Remake e Resident Evil Village. Si tratta di eventi pensati per il pubblico locale e non sembrano essere previsti grandissimi annunci, in ogni caso è certamente una buona occasione per fare il punto della situazione su giochi molto attesi come Elden Ring di Bandai Namco e Horizon Forbidden West di Sony.