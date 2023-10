PlayStation, presto altri giochi su GOG: compare un misterioso teaser

Da qualche anno Sony ha iniziato a portare le proprie esclusive su PC, e mentre i fan attendono l'uscita di Horizon Forbidden West Complete Edition su PC, presto uno o più giochi PlayStation potrebbero sbarcare nel catalogo di GOG.com.

A lasciarlo chiaramente intendere è proprio la pagina Twitter/X ufficiale di GOG, con un messaggio criptico e censurato volto a stuzzicare le attenzioni dei follower. Il noto store online per adesso non rivela dunque alcun indizio concreto su quale potrebbe essere il prossimo gioco PlayStation ad essere disponibile sulla piattaforma, sebbene lo sfondo estremamente sfocato utilizzato per il tweet sembra vagamente richiamare alla copertina ufficiale di God of War 2018: non c'è alcuna certezza per il momento, ma se fosse proprio la prima avventura norrena di Kratos ed Atreus la prossima designata a sbarcare su GOG?

Per il momento sul negozio online per PC sono disponibili solo due giochi a marchio PlayStation, trattasi di Horizon Zero Dawn Complete Edition, pubblicato nel 2020, e Days Gone, sbarcato su GOG.com proprio ad ottobre 2023. L'arrivo dell'opera targata Bend Studio potrebbe dunque fare da apripista per ulteriori titoli ancora in arrivo nel prossimo futuro: non resta che attendere novità concrete da parte di Sony e GOG sui piani attualmente in cantiere.