PlayStation Productions: ci sono più di 10 progetti in lavorazione, tra film e serie TV

Il First Look Trailer di Gran Turismo e l'imminente debutto della serie TV di The Last of Us su HBO rappresentano i chiarissimi segnali di una PlayStation Productions in grandissimo fermento, che negli ultimi anni ha lavorato sodo per portare le IP della casa dai videogiochi agli schermi di tutto il mondo, piccoli o grandi che siano.

Nel commentare il primo sguardo sull'adattamento cinematografico di Gran Turismo, il Presidente di Pictures Motion Picture Group Sanford Panitch ha orgogliosamente fatto sapere che PlayStation Productions sta sviluppando ben 10 differenti progetti tra serie TV e film, tutti basati sulle famose IP di casa PlayStation, alcune delle quali lontane dai lidi videoludici da molto tempo. Si tratta di un numero considerevole, che fa ben sperare in vista del futuro: un primo assaggio di questo ampio piano di adattamento lo abbiamo già ricevuto con il film di Uncharted, ma non dovremo attendere molto prima di poter vedere altro, dal momento che il debutto della serie televisiva di The Last of Us è dietro l'angolo.

PlayStation Productions | Tutti i film e le serie TV in lavorazione

Prima di scoprire come se la cavano Bella Ramsey e Pedro Pascal sul piccolo schermo nei panni di Ellie e Joel, facciamo il punto della situazione su tutti i progetti di PlayStation Productions attualmente in lavorazione:

Film

Serie TV

The Last of Us (16 gennaio in sumulcast con sottotitoli, 23 gennaio doppiata in italiano) - HBO

Twisted Metal - Peacock

God of War - Amazon Prime Video

Horizon - Netflix

Ci sarebbe anche il film di Death Stranding, ma non l'abbiamo inserito in lista poiché è il frutto di una collaborazione da Kojima Productions e Hammerstone Studios, dunque Sony Productions non è coinvolta.

Guardando all'immediato futuro, vi ricordiamo che l'esordio della serie televisiva di The Last of Us su HBO è previsto per il 15 gennaio 2023. In Italia potremo vedere il primo episodio sottotitolato su Sky Atlantic già nella giornata del 16 gennaio, mentre l'uscita della puntata doppiata in italiano è prevista per il 23 gennaio. Il film di Gran Turismo, invece, è al momento atteso nelle sale statunitensi l'11 agosto 2023. Tutti gli altri progetti sono al momento nel pieno dello sviluppo e privi di una data di lancio.