PlayStation Productions al lavoro sulla serie TV di Twisted Metal

Durante l'ultima riunione con gli investitori, Tony Vinciquerra di Sony Pictures ha confermato il primo progetto dell'etichetta PlayStation Productions, ovvero una serie TV basata sul franchise Twisted Metal.

PlayStation Productions è una neonata divisione di Sony Corporation dedicata alla produzione di film, serie TV, documentari e contenuti video basati sui più popolari franchise PlayStation. Il primo progetto già avviato, come detto, è la serie TV su Twisted Metal, al momento però non ci sono particolari dettagli in merito.

Il brand è oltretutto fermo da qualche anno, non sappiamo se insieme alla serie televisiva Sony abbia in cantiere anche un nuovo gioco che possa fare da traino e unire così i due media. Non sappiamo inoltre se dietro al progetto ci sia anche David Jaffe, papà del Twisted Metal originale e di God of War.