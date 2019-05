PlayStation Productions: nasce la nuova etichetta per film e serie TV sui giochi Sony

Sony Corporation ha presentato PlayStation Productions, una nuova etichetta che si occuperà di produrre film, serie TV, documentari e contenuti video in generale tratti dai franchise più iconici del mondo PlayStation.

Il nuovo studio è diretto da Asad Qizilbash con la supervisione di Shawn Layden (già presidente di Sony Worldwide Studios) ed ha già in cantiere numerosi progetti non ancora annunciati. Layden commenta così il lancio dell'etichetta: "con oltre 25 anni di esperienza nella produzione e nel publisher di videogiochi, adesso è il momento giusto per guardare a nuovi media. Streaming, film e serie TV ci aiuteranno a portare i nostri franchise verso nuovi orizzonti."

Anche Qizilbash sembra piuttosto soddiafatto: "abbiamo deciso di sviluppare gli show in prima persona, senza affidare questi contenuti a studio esterni. Solo noi conosciamo i nostri brand alla perfezione, questo è un progetto che stiamo portando avanti da più di due anni. Abbiamo parlato con registi, sceneggiatori, produttori e scrittori, il modello Marvel è il nostro obiettivo. Non stiamo seguendo i loro passi, ma certamente siamo ispirati dal loro lavoro."

Al momento, PlayStation Productions non ha ancora annunciato alcuna serie specifica ma è facile immagine come tra i brand in procinto di passare sul piccolo o grande schermo possano trovare spazio produzioni come God of War, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Uncharted, LittleBigPlanet, Bloodborne, Days Gone e tanti altri...