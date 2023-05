PlayStation Project Q, la batteria non sarebbe straordinaria: le ultime da Tom Henderson

Dopo la presentazione ufficiale della console portatile per il gaming streaming da PS5, PlayStation Q, il brand di Sony è in parte sulla cresta dell'onda mediatica, soprattutto grazie al ritorno del marchio PlayStation nel settore del gaming in portabilità con un hardware che promette di espandere quanto offerto da PS5 al momento.

Cosa sappiamo su PlayStation Q? Le informazioni sono alquanto esigue: al di là del design e della trasmissione dei giochi PS5 tramite Remote Play, PlayStation Q rimane parzialmente avvolta dal mistero. Eppure, le indiscrezioni sulla nuova "console" Sony non si fermano e vanno a trattare un tema molto caro ai videogiocatori che si intrattengono con il gaming su console portatile: parliamo della batteria.

Secondo quanto emerso da Tom Henderson e dal portale Insider-Gaming, PlayStation Q non fa faville su quel fonte: si parla di una durata della batteria che si attesta sulle 3/4 ore totali. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale relative alle prestazioni dell'hardware, soprattutto sul fonte della longevità delle sessioni di gioco. Eppure, l'affidabilità della fonte (che ha più volte ribadito l'esistenza di Project Q prima ancora che venisse annunciato) lascia presumere che PlayStation Q abbia una durata similare al DualSense. "Project Q è in linea con il DualSense, che ha una batteria di breve durata", possiamo leggere dalle parole di Tom Henderson. Credete che la batteria di PlayStation Q durerà così poco? Diteci la vostra opinione qui sotto nella sezione dedicata ai commenti.