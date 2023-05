PlayStation Project Q: quanto potrebbe costare la console per il Remote Play PS5?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Sony ha annunciato PlayStation Project Q un dispositivo che permette di giocare in Remote Play con i giochi PS5. Non si tratta di una nuova vera console portatile stile PSP e PlayStation Vita e proprio per questo sono in molti a chiedersi quanto potrebbe costare un prodotto di questo tipo.

Sony non ha annunciato la data di uscita di PlayStation Project Q (secondo Tom Henderson fissata per la metà o la fine di novembre, comunque in tempo per la stagione natalizia) e nemmeno il prezzo, che possiamo provare a ipotizzare sulla base delle specifiche trapelate.

Ad esempio il controller per smartphone Backbone One PlayStation Edition costa 119.99 euro, nel caso di PlayStation Q però ci troviamo di fronte ad un hardware dotato di uno schermo da 8 pollici e questo farà sicuramente lievitare il prezzo rispetto a quello di un controller privo di display.

Idealmente, PlayStation Project Q potrebbe costare 199 euro o 249 euro, anche se sono noti i casi di console streaming ben più costose, come Logitech G Cloud in vendita a 359 euro ad esempio. Anche qui, c'è da fare una distinzione, poiché per usare PlayStation Q Lite è necessario avere una PlayStation 5, come detto non si tratta di un hardware indipendente.

Sony potrebbe pensare magari ad un bundle con abbonamento PlayStation Plus Premium incluso per tre mesi o magari altre soluzioni simili per rendere più attraente il pacchetto e giustificare magari un prezzo più elevato. 199 euro rappresenterebbe un price point competitivo ma tra inflazione e aumento dei costi di produzione, il listino potrebbe essere più alto del previsto, come abbiamo visto con PlayStation VR2 o con il DualSense Edge.

E secondo voi, quanto costerà PlayStation Project Q? Sony resterà sotto i 299 euro o questo prezzo verrà superato?