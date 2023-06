PlayStation Project Q costerà meno di 300 dollari, secondo le previsioni di Microsoft

Al termine del PlayStation Showcase di maggio, Jim Ryan ha fatto la sua entrata in scena per annunciare ufficialmente PlayStation Project Q, un dispositivo accessorio di PlayStation 5 con cui sarà possibile giocare in Remote Play tramite Wi-Fi.

Sony ha già rivelato alcuni dettagli sulla piattaforma, ma non ha specificato il prezzo a cui sarà venduta sul mercato. Si tratta ovviamente di un punto fondamentale, a cui i potenziali acquirenti sono estremamente interessati, ed un'anticipazione in merito ce la fornisce inaspettatamente Microsoft.

All'interno dei documenti relativi allo scontro legale contro la FTC relativa al tentativo di acquisizione di Activision, il colosso di Redmond ha dichiarato di prevedere che Project Q sarà lanciata ad un costo inferiore ai 300 dollari: "Si prevede inoltre che Sony rilascerà una versione portatile di PlayStation 5 entro la fine dell'anno per meno di $300", afferma Microsoft nel documento che trovate più in basso.

Con la possibilità di effettuare uno streaming adattivo fino a 1080p e 60fps, il nuovo dispositivo richiederà una connessione costante a Internet e utilizzerà la riproduzione remota per riprodurre i giochi PS5. Project Q sfoggia uno schermo da 8 pollici, trigger adattivi per il feedback tattile, pulsanti dedicati al volume, altoparlanti, un jack di ingresso audio, e altro ancora. "Meno di $300" potrebbe semplicemente suggerire che il dispositivo verrà venduto a circa $299, ma la speranza dell'utenza è che Project Q venga reso disponibile ad un prezzo più permissivo.

Stando alle anticipazioni di Tom Henderson, la batteria di PlayStation Project Q non sarà particolarmente performante, con un'autonomia che dovrebbe attestarsi sulle 3/4 ore di funzionamento durante le sessioni di gioco.