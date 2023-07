'PlayStation Project Q così grossa che può far da vassoio', dice Henderson

PlayStation Project Q è un'accessorio per Playstation 5 che consente di giocare in Remote Play. Il leaker Tom Henderson scherza sulle sue dimensioni e con un tweet provocatorio dichiara che tanto varrebbe usarla anche come vassoio.

Per prima cosa, una dovuta precisazione: contrariamente a quanto si può pensare a una prima occhiata, PlayStation Project Q non è una nuova console portatile, non si tratta dell’erede di PSP e PlayStation Vita.

Si tratta, invece, di un accessorio con schermo da 8 pollici che, secondo alcuni, Tom Henderson fra questi, ha delle dimensioni eccessive, tant'è che potrebbe essere utilizzato come "vassoio per cenare". Qualcuno nei commenti di risposta gli fa eco dicendo che ci si potrebbero anche friggere sopra le uova, se si surriscaldasse a dovere.

Altri, invece, hanno risposto che uno schermo da 8 pollici per il gaming non è così grande rispetto all'iPhone 14 pro max con display da 6,9 pollici o al Samsung Fold 4 con display da 7,6 pollici. Altri ancora si dispiacciono, invece, per la possibilità di non poter adattare il dispositivo per giocare su Playstation 4.

Infine, c'è chi si è semplicemente fatto una risata ed è passato oltre, magari attendendo altre novità sul prodotto. Per approfondimenti, potete fare un recap di tutto ciò che sappiamo su PlayStation Project Q, dai giochi al design, dal funzionamento al prezzo.