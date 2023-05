PlayStation Project Q: Sony già ci pensava nel 2015, secondo un brevetto

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è arrivata la conferma che PlayStation Q è ufficialmente in lavorazione. La piattaforma portatile è pensata per lo streaming dei giochi PlayStation 5 in remoto, pur non essendo collegata ad un servizio cloud. Emergono intanto alcuni retroscena sui piani di Sony per il dispositivo.

A quanto pare, infatti il colosso nipponico pensava ad un dispositivo in stile PlayStation Project Q già dal 2015, anno in cui venne depositato un brevetto che accennava ad un dispositivo mobile PlayStation con le stesse funzioni del progetto annunciato ufficialmente da Jim Ryan. L'esistenza del brevetto è poi diventata nota nel 2017, come riporta una news del portale Digital Trends risalente proprio a quell'anno.

Un ulteriore brevetto analogo sarebbe poi emerso nel 2021, come riportato dalla testata britannica Metro, nel quale emergeva una sorta di controller con tanto di schermo estremamente simile alla forma di Project Q. Il piano di Sony ha dunque avuto una lunga gestazione, ed è pronto a concretizzarsi più avanti nel corso del 2023, sebbene per il momento non ci siano dettagli più precisi su una data di lancio per il dispositivo.

Intanto non mancano le voci di corridoio: secondo Tom Henderson PlayStation Project Q non avrebbe una batteria straordinaria, con un'autonomia che si aggira tra le 3 e le 4 ore. Sarà davvero così?