PlayStation Project Q: trapelate immagini della console per il Remote Play di PS5

Annunciata al termine del PlayStation Showcase di maggio, non abbiamo più ricevuto notizie su PlayStation Project Q, la nuova piattaforma con cui Sony permetterà di giocare in Remote Play alla libreria di PS5.

Nel mentre attendiamo novità da Jim Ryan e soci, online sono trapelate alcune immagini della piattaforma. Possiamo osservare Project Q in azione e curiosare all'interno della scocca, essendo stata anche smontata dall'autore del leak.

Come potete notare seguendo questo indirizzo, sembra che Project Q sia essenzialmente un tablet Android dotato di controller DualSense. Questo sembra confermare che Project Q non avrà di fatto software proprietario di Sony, e che quindi non sarà possibile far girare i titoli PlayStation 5 se non sfruttando lo streaming in Wi-Fi come già anticipato ai tempi dell'annuncio. Al momento non è chiaro se si potrà sfruttare anche il cloud per giocare alla propria libreria di giochi PlayStation Plus.

I primi commenti sulle foto leakate di Project Q non sono particolarmente entusiasti, con gli utenti ResetEra che si dicono delusi in partiolar modo dal design estetico della piattaforma. A spaventare parte dell'utenza è anche il possibile prezzo a cui sarà lanciata sul mercato, considerando il già impegnativo prezzo che serve sborsare per accaparrarsi un controller DualSense. In ogni caso, secondo le previsioni di Microsoft, PlayStation Project Q costerà meno di 300 dollari al momento del debutto, previsto entro il 2023.