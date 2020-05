PlayStation, upgrade per Jim Ryan: è Vice Presidente Esecutivo Senior di Sony Corporation

Una nuova modifica coinvolge l'organigramma dei vertici di casa Sony, con la promozione del veterano Jim Ryan, che assume su di sé un ulteriore importante carica dirigenziale.

Già CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment, il volto dell'universo PlayStation è in verità ora CEO e Presidente dei PlayStation Studios, in seguito al rinnovamento operato da Sony in vista di PS5. A ciò si va ora ad aggiungere un'ulteriore qualifica professionale, in aggiunta a quelle già detenute. Come segnalato dal noto analista videoludico Daniel Ahmad, in forze presso la società Niko Partners, nel corso dell'ultimo meeting finanziario tenuto da Sony è stata annunciata una promozione per Jim Ryan. Quest'ultimo diventa così anche Vice presidente Esecutivo Senior di Sony Corporation, in un processo che amplia la sua rilevanza all'interno del colosso tecnologico nipponico.



Contestualmente all'annuncio di tale promozione, i vertici Sony hanno offerto molteplici dettagli sui risultati conseguiti dalla Compagnia nel corso degli ultimi mesi. Nello specifico, sono stati ad esempio discussi i piani legati al supporto a PlayStation Now in vista del lancio di PS5. Il servizio di gioco in streaming, è stato reso noto, ha infatti recentemente superato i 2 milioni di abbonati attivi, grazie anche ad un'opera di ampliamento del catalogo offerto.