PlayStation Pulse Explore e Pulse Elite: preordini al via in Italia!

Come preannunciato dai curatori del PlayStation Blog, a partire da oggi giovedì 9 novembre Sony Interactive Entertainment apre ufficialmente i preordini per le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore di PS5 in Italia.

Nel comunicare l'avvenuta partenza della fase di preorder dei nuovi accessori per videogiocatori PlayStation (ma non solo), i social di Sony riprendono la scheda condivisa dal PS Blog con le caratteristiche hardware e le funzionalità di PS Pulse Explore ed Elite.

I nuovi auricolari in-ear Pulse Explore, ad esempio, sono progettati per restituire agli utenti un'esperienza audio di alto profilo, merito delle avanzate tecnologie implementate dai progettisti dell'azienda giapponese per ridurre il rumore ambientale tramite IA. Nella dotazione hardware degli auricolari Pulse Explore troviamo anche un doppio microfono e una custodia dotata di LED che indica lo stato della batteria e, conseguentemente, la carica residua.

Non meno importante è poi lo sforzo profuso dai progettisti Sony nel dare forma alle Pulse Elite, le nuove cuffie che riprendono il design delle Pulse 3D Wireless per espanderne le funzionalità con il supporto audio lossless, il microfono estraibile e la medesima tecnologia IA per la riduzione del rumore implementata nelle Pulse Explore, per una maggiore qualità sonora complessiva. Incluso nella confezione troviamo uno stand da usare sia come supporto che come postazione di ricarica rapida.

Gli auricolari in-ear Pulse Explore di Sony saranno disponibili dal 6 dicembre al prezzo di 219,99 euro, mentre per le cuffie Pulse Elite da 149,99 euro bisognerà pazientare fino al 21 febbraio 2024.