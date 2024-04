PlayStation Pulse Explore in sconto: il prezzo torna al MINIMO STORICO

A noi le orecchie! I nuovi auricolari in-ear PlayStation Pulse Explore tornano in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico, un'offerta da cogliere al volo se desiderate immergervi ulteriormente nell'esperienza audio 3D di PlayStation 5 o se siete alla ricerca di cuffie ad alte prestazioni.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Progettati per restituire agli utenti un'esperienza audio di alto profilo, gli auricolari PlayStation Pulse Explore vantano tutte le tecnologie più avanzate sviluppate dai progettisti dell'azienda giapponese in tema di fedeltà audio, come il sistema di ultima generazione per la riduzione del rumore ambientale tramite Intelligenza Artificiale.

La dotazione hardware della nuova gamma di cuffie in-era a marchio Sony PlayStation comprende anche un doppio microfono ad alte prestazioni e una custodia con LED che indicano lo stato della batteria e, di conseguenza, la carica residua. All'interno della confezione troviamo infine l'adattatore USB PlayStation Link, il cavo USB per la ricarica della custodia con LED, i materiali stampati per le guide e le indicazioni sulla garanzia europea e, soprattutto, 6 cuscinetti da applicare sugli auricolari in base alle proprie esigenze.

Qualora foste interessati, trovate gli auricolari PlayStation Pulse Explore su Amazon Italia al prezzo speciale di 176,99 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino abituale. Ma affrettatevi, l'offerta sarà attiva solo fino alla mezzanotte di oggi domenica 14 aprile o solo fino a esaurimento scorte! Per altre promozioni lampo e sconti imperdibili, vi invitiamo a seguirci sul nostro Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.

