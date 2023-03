PlayStation Punch Line Up, il nuovo spot giapponese è fuori di testa ma diverso da loro

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un nuovo spot giapponese di PlayStation della durata di quattro minuti intitolato Punch Line Up: il video introduce ben 19 giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 accompagnati da una selezione musicale di artisti molto celebri in Giappone e Asia.

Il videoclip mostra sequenze di giochi molto attesi (alcuni dei quali in verità già usciti) come Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter Rise, Wo Long Fallen Dynasty, Street Fighter 6, Wild Hearts, Suicide Squad Kill the Justice League, Like a Dragon Ishin! e Sword Art Online Last Recollection, oltre ad un reel che raccoglie spezzoni di gioco tratti da Destiny 2 Lightfall, Horizon Forbidden West Burning Shores, Gran Turismo 7, Loop8 Summer of Gods, Gundam Evolution, Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, ONI Road to be the Mightiest Oni, R-Type Final 3 Evolved, CRYMACHINA e Redemption Reapers.

Degno di nota anche l'accompagnamento musicale che include canzoni di ILL SWAG GAGA, R-Shitei, TAKE-M, KZ, KBD, peko, teppei, KOPERU, KennyDoes e Cola in collaborazione con il gruppo UmedaCypher. Uno spot televisivo molto diverso rispetto agli standard occidentali per questo tipo di video ma perfettamente in linea con la cultura e l'estetica asiatica.