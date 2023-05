PlayStation Q cosa sappiamo? Giochi, design e come funziona, in attesa di uscita e prezzo

Project Q è stato uno degli annunci di Sony al PlayStation Showcase di maggio, non una vera e propria sorpresa però dal momento che questo nuovo device era già stato anticipato nei mesi scorsi da alcuni insider.

Che cos’è PlayStation Project Q? Non è una nuova console portatile, non si tratta dell’erede di PSP e PlayStation Vita bensì di un accessorio per PlayStation 5 che permette di giocare in Remote Play, in streaming così come si farebbe sullo smartphone o sul tablet, in questo caso però con un dispositivo dedicato che riprende il design e la forma del controller DualSense con croce direzionale, due stick analogici e tutti i tasti e i grilletti già presenti sul joypad di PlayStation 5. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto che adotta la tipica colorazione di PS5, ovvero bianco e nero, con inserti e led azzurri. Non è chiaro però se il design sia definitivo o soggetto a eventuali modifiche prima del lancio.

Sony non ha diffuso le specifiche tecniche di Project Q, stando ad alcuni leak sappiamo che il dispositivo avrà uno schermo da 8 pollici, ideale per giocare fino a 1080p/60fps. Si tratta dunque di una soluzione più comoda rispetto all’utilizzo di uno smartphone o di un tablet, al momento non ci sono dettagli riguardo le dimensioni, il peso e la durata della batteria. Per quanto riguarda i giochi, non ci saranno giochi dedicati per PlayStation Q ovviamente, il dispositivo permetterà di giocare con tutti i giochi per PS5 (nel trailer dello State of Play abbiamo visto in azione God of War Ragnarok) ad eccezione dei giochi per PlayStation VR2.

Insieme a Project Q, Sony ha annunciato anche i primi auricolari wireless ufficiali di PlayStation con supporto audio lossless. Il design futuristico degli auricolari richiama i toni della console con la doppia colorazione bianca e nera, insieme alle cuffie viene fornita anche una custodia per la ricarica wireless in maniera simile agli AirPods di Apple.

I prezzi e la data di uscita di questi due nuovi accessori PlayStation non sono stati annunciati e lo stesso Jim Ryan ha fatto sapere che ne sapremo di più nei prossimi mesi, in vista di un lancio probabilmente previsto entro la fine dell’anno, giusto in tempo per la stagione natalizia.