PlayStation Q Lite è la nuova console portatile Sony con schermo da 8 pollici, mega leak!

Dopo giorni di rumor e speculazioni, Tom Henderson ha vuotato il sacco riguardo la nuova console portatile Sony, mai annunciata ufficialmente ma a quanto pare in avanzata fase di sviluppo. Ecco cosa ha scoperto il celebre insider.

Il nome in codice di questo nuovo hardware è Q Lite, si tratta di un nuovo "pezzo della galassia PlayStation 5" come sottolineato da Tom Henderson. Di fatto non si tratterebbe di una nuova console portatile "tradizionale" e nemmeno di una console portatile 100% Cloud come ipotizzato da Jeff Grubb, bensì di un dispositivo pensato appositamente per giocare in Remote Play con PS5.

PlayStation Q Lite supporta la risoluzione fino a 1080p/60fps in streaming, il design secondo Tom Henderson sarebbe simile a quello del DualSense, con un grande schermo LCD da 8 pollici nella parte centrale del dispositivo, presenti anche grilletti adattivi e feedback aptico oltre a "tutto quello che ci possiamo aspettare da un dispositivo portatile" com tasti per il volume, speaker integrati e jack audio.

PlayStation Q Lite è attualmente in fase di test e controllo qualità, il lancio sembra previsto nel 2024 prima di PS5 PRO ma dopo la nuova PS5 con disco ottico estraibile, quest'ultima attesa per settembre 2023, altri dispositivi che andranno a rappresentare "la seconda fase del progetto PS5."