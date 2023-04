PlayStation Q Lite: ecco cosa sappiamo, una console portatile per il Remote Play ha senso?

Tom Henderson ha svelato in anticipo quelli che sembrano essere i piani di Sony per il futuro, anticipando l'arrivo della Fase 2 di PlayStation 5, che vedrà il lancio di nuove console e accessori, tra cui PlayStation Q Lite, nome in codice di un dispositivo portatile pensato per giocare in Remote Play con PS5. Che cosa sappiamo su PlayStation Q Lite?

Poco, onestamente, ma proviamo a ricapitolare tutte le informazioni emerse nelle scorse ore, ribadendo come PlayStation Q Lite non sembri essere una console portatile tradizionale e dunque non avrà giochi dedicati. Sono in molti a chiedersi se un dispositivo di questo tipo abbia senso, considerando il suo (presunto) stretto legame con PS5 e l'impossibilità di usarlo come console portatile a se stante. Intanto, ricapitoliamo tutto quello che sappiamo su PlayStation Q Lite.



Quando esce PlayStation Q Lite?

PlayStation Q Lite: specifiche tecniche e caratteristiche

PlayStation Q Lite è una vera console portatile?

Tom Henderson non ha dubbi, PlayStation Q Lite esce nel 2024 , il dispositivo è ora in fase di test nel reparto controllo qualità di Sony ePossiamo quindi aspettarci un lancio tra la primavera e l'estate, o addirittura a febbraio, come accaduto per PlayStation VR2? Ne sapremo di più nei prossimi mesi, probabilmente.Poche le informazioni trapelate, Henderson conferma che, un design simile a quello del DualSense di PlayStation 5 e permetterà di giocare in Remote Play fino a 1080p/60 fps.Grilletti adattivi e feedback aptici presenti, oltre a speaker integrati, tasti volume, connettività Wi-Fi e Bluetooth, jack per le cuffie, al pari di qualsiasi altro device portatile.Ed eccoci dunque giunti alla domanda più importante:Sicuramente sarà portatile, ma non sarà una "nuova console" in senso stretto, se quanto riportato fino ad ora dovesse corrispondere al vero.Sicuramente Q Lite potrebbe avere il suo mercato anche se la possibilità di giocare solo in Remote Play da PS5 rischia di limitare il pubblico di potenziali clienti, discorso diverso se ci fosse la possibilità di giocare a qualsiasi gioco per PlayStation 5 in mobilità senza necessità di possedere la console maggiore,Considerando quello che sappiamo fino ad oggi (ovvero non molto) Q Lite rischia di essere meno "rivoluzionario" del previsto, allineandosi ad altri accessori simili già in commercio.In molti avrebbero sicuramente preferito una console portatile stile PSP e PS Vita ma con l'enorme diffusione del mobile gaming su smartphone e tablet e il boom di Nintendo Switch, un prodotto "tradizionale" rischia oggi di essere fuori tempo massimo.Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.