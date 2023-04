PlayStation Q Lite: quando esce la nuova console portatile? Le ultime da Tom Henderson

Non pago del polverone mediatico sollevato dal mega leak di PlayStation Q Lite, Tom Henderson torna sulla rumoreggiata console portatile di Sony per fornire delle interessanti anticipazioni sul mese di lancio del nuovo gioiellino tecnologico del team PlayStation.

L'ormai celebre leaker parte proprio dalle ultime indiscrezioni fatte rimbalzare in rete dal giornalista Jeff Grubb e dalla redazione di Insider-Gaming per offrire ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche di lancio di PlayStation Q Lite.

Intervenuto ai microfoni di Iron Lords Podcast, Tom Henderson ha riassunto le numerose voci di corridoio e imbeccate ricevute dai suoi 'informatori anonimi' interni a Sony per spiegare che la nuova console portatile del team PlayStation "continua ad essere prevista al lancio tra PS5 PRO, che le mie fonti danno in uscita più avanti nel 2024, e il nuovo modello di PlayStation 5 con lettore dischi rimovibile, prevista indicativamente per la fine di quest'anno. Allo stato attuale, la nuova console portatile sembrerebbe essere destinata a uscire verso la fine di quest'anno".

Henderson ribadisce il concetto, e offre ulteriori spunti di riflessione, sottolineando come "molte persone ritengono che verrà commercializzata nel 2024, ma al momento sembra che il lancio sia pianificato per il mese di novembre del 2023".

In attesa di ulteriori indiscrezioni sulla chiacchierata console portatile di Sony e, ovviamente, di un chiarimento definitivo da parte del colosso tecnologico giapponese, vi lasciamo a questo approfondimento sul possibile design di PlayStation Q Lite.