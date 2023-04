PlayStation Q Lite: Sony vuole usare la console portatile per rilanciare il cloud gaming?

È ormai da qualche giorno che non si parla d'altro che di PlayStation Q Lite, la tanto chiacchierata console portatile di casa Sony che, se le indiscrezioni dovessero trovare conferma in un annuncio ufficiale, potrebbe addirittura arrivare sugli scaffali entro la fine dell'anno.

Ma come mai il colosso nipponico starebbe riconsiderando la produzione di una console portatile dopo il fallimento di PS Vita? Secondo alcuni appassionati, sarebbe tutto dovuto alla volontà di Sony di ritagliarsi uno spazio nel mercato del cloud gaming. Con Google Stadia ormai morta e sepolta e Microsoft che si sta facendo largo anche grazie al suo Xbox Game Pass Ultimate e alla possibilità di giocare Fortnite Capitolo 4 senza limitazioni, è chiaro che anche PlayStation voglia far parte dei player del mercato e un dispositivo come quello al centro dei rumor potrebbe contribuire a tale scopo. Ad avvalorare questa ipotesi sono gli annunci di lavoro del colosso giapponese, dal momento che sono richiesti ben 22 addetti ai lavori per il reparto cloud gaming.

Se così fosse, PlayStation Q Lite potrebbe essere una periferica dall'hardware non particolarmente potente, così da affidarsi totalmente allo streaming (direttamente da una PlayStation 5 accesa in casa oppure nel senso più classico del termine) e avere costi ridotti.

In ogni caso solo il tempo potrà fornirci tutte le risposte e bisognerà attendere per scoprire se la fantomatica console portatile di Sony sia realtà o meno.