PlayStation Q: la nuova piattaforma di Sony potrebbe arrivare a novembre, secondo i rumor

Nel corso dello showcase targato Sony che si è tenuto nella serata del 24 maggio, PlayStation ha reso realtà la nuova console portatile PlayStation Q, ideata per il game streaming di PlayStation 5. PlayStation Q è sulla bocca di tutti per il momento e il mondo intero è curioso di conoscere maggiori dettagli sul nuovo hardware.

Sappiamo come funziona PlayStation Q e conosciamo il design, ma quando esce il device anticipato nei mesi dagli insider? A tale domanda sopraggiunge la risposta di Tom Henderson, un volto alquanto noto nel panorama videoludico in quanto giornalista che collabora con insider-gaming. Stando alle ultime informazioni riportate da lui stesso, l'uscita di PlayStation Q potrebbe essere alquanto vicina.

Per il momento non vi è nulla di ufficiale ma, secondo l'insider, PlayStation Q uscirà nel mese di novembre. Quando, esattamente? Nella totale incertezza e mancanza di dettagli provenienti dalla stessa Sony Interactive Entertainment, per Tom Henderson il nuovo device videoludico potrebbe arrivare sugli scaffali nel corso di metà/fine novembre 2023. L'approdo sarebbe quindi confermato per la fine dell'anno corrente e non è da escludere che possa coincidere con la pubblicazione di Marvel's Spider-Man 2, la grande IP firmata Insomniac Games attualmente attesa da tutti i possessori di PS5.

Purtroppo, però, sarà necessario aspettare un prossimo appuntamento di Sony per un altro dei suoi State of Play, o direttamente un comunicato stampa dell'azienda dal portale PlayStation Blog, in modo da conoscere quando i giocatori di tutto il mondo potranno accedere alla piattaforma che promette di rinnovare l'esperienza offerta da PS5.