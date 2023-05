PlayStation Q è realtà: Jim Ryan svela la console portatile per il game streaming da PS5

Le tante indiscrezioni sul reveal imminente di PlayStation Q trovano una conferma ufficiale: in chiusura del PlayStation Showcase del 24 maggio, Jim Ryan ha svelato ufficialmente la console portatile per il cloud gaming.

Il nuovo gioiellino tecnologico del colosso giapponese mutua il suo design dal form factor del controller DualSense, per poi riprendere dal pad ufficiale di PlayStation 5 anche le funzionalità più evolute (come il feedback aptico e i trigger adattivi)... e ovviamente il parco giochi!

Essì, perché come suggerito dai leak delle scorse settimane, l'esponente dei PlayStation Studios conferma che la console conosciuta con il nome in codice di Project Q sarà una piattaforma pensata per il game streaming dei videogiochi PS5 (a eccezione dei titoli in Realtà Virtuale per PlayStation VR2). Ma non è tutto.

Sempre in base alle informazioni snocciolate da Sony, scopriamo che PlayStation Q non sarebbe legato a un apposito servizio cloud ma richiederà l'installazione dei giochi su PS5 per potervi accedere in remoto, similarmente a quanto proposto dall'applicazione PS Remote sulle console PlayStation di questa e della passata generazione. Il lancio di PlayStation Q è atteso più avanti nel 2023 ad un prezzo che deve essere ancora ufficializzato.