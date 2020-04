PlayStation da record: superati i 10.000 giochi con Trofei

Nell'attesa che il lancio di PS5 e Xbox Series X inauguri una nuova fase per l'industria videoludica, i gestori del portale TrueTrophies hanno realizzato un'infografica per sottolineare un importante traguardo raggiunto da Sony, ossia quello dell'avvenuto superamento dei 10.000 videogiochi PlayStation con Trofei.

La redazione del sito specializzato nell'analisi statistica sugli obiettivi sbloccabili per console Sony ricorda di come siano passati poco meno di 12 anni dall'introduzione dei Trofei su PS3 e che, da allora, questi ultimi sono diventati una parte importante del modo in cui le persone fruiscono i videogiochi su sistemi PlayStation.

L'infografica realizzata dal portale ripercorre le tappe fondamentali di questa lunga evoluzione del sistema di obiettivi sbloccabili su console Sony e svela che oltre la metà del pubblico di TrueTrophy ha giocato a Marvel's Spider-Man su PS4, mentre poco meno del 9% di tutti i giocatori PSN hanno raggiunto il Trofeo di Platino per il kolossal a mondo aperto di Insomniac Games.

Non meno interessanti sono poi gli spunti di riflessione offerti sulla serie più popolare tra i giocatori PlayStation (Call of Duty, con circa il 77% dell'utenza che ha giocato almeno a un titolo della saga FPS di Activision) e sul numero totale di obiettivi sbloccati dalla community (nel momento di pubblicazione dell'infografica, ben 297.265 Trofei su 10.000 giochi). In calce alla notizia trovate il link allo speciale di TrueTrophy che analizza le statistiche e le strategie di caccia al Trofeo della community PlayStation.