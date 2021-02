PlayStation Remote Play: arriva l'app PSPlay per Android, con tante funzioni interessanti

Su Google Play Store ha recentemente fatto la sua comparsa PSPlay, app di terze parti (dunque non approvata o supportata da Sony) per il Remote Play PS/PS5 su dispositivi Android. L'applicazione in questione ha al suo arco molte frecce, essendo dotata di numerose opzioni non presenti nell'app ufficiale PlayStation.

PSPlay ti offre la possibilità di controllare a distanza la tua PS5/ PS4 senza limitazioni. Puoi giocare ai tuoi giochi preferiti da remoto mentre sei via. PSPlay è stato ottimizzato per offrire esperienze di streaming con la latenza più bassa possibile. Sono supportati controller di terze parti e connessioni dati mobili.

Oltre al supporto per DualSense e DualShock, PSPlay supporta la maggior parte dei controller di terze parti, inoltre permette di giocare anche tramite connessione dati e non necessariamente in Wi-Fi. Confermato il supporto per i dispositivi Android TV e per la mappatura dei pulsanti del joypad, solamente per citare alcune delle funzionalità dell'applicazione.

Potete scaricare PSPlay da Google Play Store, a differenza dell'applicazione ufficiale però in questo caso il download non è gratis, il software costa infatti 4.99 euro, cifra comunque contenuta e a giudicare dai commenti positivi, pienamente giustificati per una applicazione ricchissima di funzionalità. Non esiste purtroppo una demo gratis, dunque per testare l'app dovrete necessariamente acquistarla.