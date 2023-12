Con PlayStation si risparmia: migliori giochi a meno di 15 euro per PS5 e PS4

Se siete qui è perché vi piace risparmiare, e in questo caso avete trovato la destinazione giusta. Su PlayStation Store continuano i saldi di fine anno e noi vi proponiamo cinque giochi per PS4 e PS5 che dovreste proprio prendere in considerazione a meno di 15 euro.

Alan Wake Remastered 14.99 euro

Avete comprato Alan Wake 2 ma non conoscete gli eventi narrati nel primo capitolo? Nessun problema, potete recuperare con Alan Wake Remastered, ora in vendita a 14.99 euro. Questa versione del gioco presenta non solo un comparto tecnico migliorato ma include anche i due DLC Lo Scrittore e Il Segnale, che espandono la storia di Alan Wake. Per saperne di più recuperate la recensione di Alan Wake Remastered.

Diablo II Resurrected 13.19 euro

Se avete finito e strafinito Diablo 4 e non sapete più a cosa giocare, beh potreste pensare di ributtarvi su Diablo 2, qui proposto in versione rimasterizzata con grafica migliorata, sonoro ripulito e tutto il fascino del capolavoro Blizzard. Per approfondire, ecco la recensione di Diablo 2 Resurrected.

Batman Arkham Collection 8.99 euro

Super prezzo per la trilogia del Cavaliere Oscuro: con poco meno di dieci euro vi portate a casa la trilogia di Rocksteady con Batman Arkham Asylum, il sequel Batman Arkham City e l'epico finale della trilogia Batman Arkham Knight, in aggiunta anche tutti i costumi e DLC usciti per i tre giochi. Imperdibile.

Final Fantasy XV Royal Edition 13.99 euro

La Royal Edition di Final Fantasy XV include oltre al gioco originale anche tante novità, tra cui gli aggiornamenti Rovine di Insomnia con una nuova zona finale, la visuale in soggettiva, Trofei aggiuntivi, nuovi equipaggiamenti e boss. Inoltre sono presenti tutti i contenuti del Season Pass tra cui gli episodi aggiuntivi Gladio, Prompto, Ignis e l'espansione multiplayer Comrades, insieme ad una serie di oggetti cosmetici.

Control Ultimate Edition 9.99 euro

Altro ottimo prezzo per un gioco completo con le due espansioni Le Fondamenta e EMA, perfette per capire meglio la lore di Control in vista del già annunciato seguito. Con Control, lo studio finlandese ha dato vita ad un titolo di alto profilo capace di conquistare gli appassionati dei giochi d'azione e avventura, un giro è assolutamente d'obbligo.